İstanbul kara teslim! Hayat durdu, peş peşe iptal edildi, araçlarını bırakıp kaçtılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde kar, tipi ile etkisini sürdürürken, boğaza yakın bölgelerde ise sis bastırdı. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Yollarda olası bir tıkanıklığın önüne geçilmesi için iş makineleri çalışmalarına devam etti.

TRAMVAY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki seferlerin yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar ise hareket etmekte güçlük çeken araçlara omzuyla ittirerek gitmesini sağlarken, bazıları ise lastiklerine zincir taktıkları görüldü.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, otobüs seferlerinin aksaması nedeniyle yüzlerce vatandaş, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında mahsur kaldı. Yaklaşık 300 kişi, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında mahsur kaldı. Vatandaşlar soğuk havada saatlerce otobüs bekledi.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜNDE KAR BASTIRDI

Yağışın etkili olduğu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler de güçlükle ilerledi. Yoldaki kar küreme çalışmalarına rağmen yolların kısa sürede karla kaplandığı görüldü. Köprü üzerindeki kar ve tipi nedeniyle sürücüler yavaş yavaş ilerleyerek yollarına devam etti.

ARAÇLARINI YOL KENARINA BIRAKTILAR

Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Cevizlibağ'da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ 13 MART TARİHLİ UÇUŞLARDA YÜZDE 30 AZALTMA KARARI

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 13 Mart 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuşların kısıtlaması kararı alındı.

İstanbul’u etkisi kar yağışı nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Mart’tan itibaren İstanbul havalimanlarındaki uçuş iptalleri 13 Mart’ta devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü 05.50 ile 14.59 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda benzer şekilde kısıtlamaya gidildi.

DHMİ'DEN İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ SEFERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'sinin aksama yaşanmadan gerçekleştiğini açıkladı.

DHMİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 Mart Cumartesi saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'si alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleşmiştir. Hava koşullarının seyrine göre alınacak Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda, yine yolcu mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde operasyonlara devam edilecektir. Yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketinin paylaşım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz" denildi.

THY, 163 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 163, AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 29 seferi iptal edildi.