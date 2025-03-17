İstanbul için son dakika uyarısı! MGM saat verdi, çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuzey yönden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan fırtına beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.