GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul için son dakika uyarısı! MGM saat verdi, çok kuvvetli olacak
HaberlerGündem Haberleri İstanbul için son dakika uyarısı! MGM saat verdi, çok kuvvetli olacak

İstanbul için son dakika uyarısı! MGM saat verdi, çok kuvvetli olacak

17.03.2025 - 15:20Güncellenme Tarihi:
İstanbul için son dakika uyarısı! MGM saat verdi, çok kuvvetli olacak

Milyonlarca İstanbulluyu doğrudan ilgilendiriyor. Meteoroloji saat vererek paylaştı. Çok kuvvetli olacak. Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde beklenen fırtına nedeniyle 24 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için son dakika uyarısı MGM saat verdi, çok kuvvetli olacak

 İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuzey yönden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

İLGİLİ HABER

Lapa lapa kar İstanbul'a son kez geliyor! MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor
Lapa lapa kar İstanbul'a son kez geliyor! MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan fırtına beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Haberin Devamı

 

Güncel Haberler

Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
#Gündem

Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı

Brezilya'daki yarasalarda yeni tip koronavirüs keşfedildi
#Dünya

Brezilya'daki yarasalarda yeni tip koronavirüs keşfedildi

Altın fiyatları ile ilgili yeni açıklama! Dev banka altın tahminini yükseltti
#Ekonomi

Altın fiyatları ile ilgili yeni açıklama! Dev banka altın tahminini yükseltti