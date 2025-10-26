GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Haberleri İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi

26.10.2025 - 18:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

AKOM tahminlerine göre, pazartesi günü İstanbul’da rüzgar kuvvetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Metrekareye 10 ila 30 kilogram sağanak yağış düşmesi bekleniyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü için kent genelinde, etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Tahminlere göre, hafta başı rüzgar kuvvetini arttırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek ve metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında sağanak yağış düşecek.

Haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağış beklenirken, çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanmasının ön görüldüğü belirtildi.

Su baskını uyarısı
AKOM, yoğun yağışın yollarda göllenmelere, ani su baskınlarına neden olabileceğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

