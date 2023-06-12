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İstanbul Havalimanı'na kargoyla gelen suntalardan uyuşturucu çıktı

 İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda kargoyla gönderilen ve üretim esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği tespit edilen suntalarda 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

12.06.2023 - 12:19 | | İHA
İstanbul Havalimanı'na kargoyla gelen suntalardan uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı’na gelen bir kargo ekipler tarafından incelemeye alındı. Kargo narkotik dedektör köpekler yardımıyla arandı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine detaylı fiziki arama başlatıldı. Açılan kargoda mobilya imalatında kullanılan türde çok sayıda sunta bulunduğu görüldü. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu madde gizlendiği şüphesiyle suntalardan birisi kesildi. Yapılan incelemede suntanın iç kısmına macun kıvamında maddeler yerleştirildiği tespit edilirken, benzer şekilde diğer suntaların içlerinde de aynı maddeler olduğu anlaşıldı. Maddelerin afyon sakızı olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda toplam 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde suntaların üretimleri esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği, uyuşturucunun dışarıdan bakılarak belli olmadığı ve bu yöntemle gizlendiği ortaya çıkarıldı. Operasyonda, kargonun alıcısına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi cezaevine gönderildi.

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