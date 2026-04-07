İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Araç hurdaya döndü
07.04.2026 - 17:11Güncellenme Tarihi:
İstanbul Havalimanı yolunda meydana gelen feci kazada, bir otomobil seyir halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza, saat 13.30 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Özer Çakır idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada otomobil sürücüsü Özer Çakır yaralanırken araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobildeki iki yolcu kazayı yara almadan atlatırken, hafriyat kamyonunda ise küçük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı yönünde tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.