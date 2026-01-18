GAZETE VATAN ANA SAYFA
İstanbul güne karla başladı! Çamlıca Tepesi beyaza büründü
18.01.2026 - 07:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul’da günlerdir beklenen soğuk hava dalgası, gece saatlerinde etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. K

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın görüntüleri, Anadolu Yakası’nın simgelerinden biri olan Çamlıca Tepesi’nden kaydedildi.
Gece yarısından itibaren başlayan ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbullular güne beyaz bir sürprizle uyanırken, Çamlıca’daki ağaçlar ve sosyal tesisler kısa sürede karla kaplandı.

Kar yağmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Cihan Çalış, "Beklediğimiz kar geldi çok şükür. Çok mutluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun hamdolsun. Bu sevinçten şu saatte ayaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun varlığınız daim olsun." dedi.

