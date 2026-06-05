Eşiyle hobi olarak başladı, dereden servet kazandılar! Günde 36 gram altın çıktı, duyan oraya akın ediyor

3

Kırıntı madenciliğinin doğaya zarar vermeyen bir yöntem olduğunu ifade eden Duygu Yılmaz, bu yöntemde kazıcı ve delici aletlerin kullanılmadığını belirtti. Yılmaz, "Kırıntı madenciliği doğaya tahribat vermeden, kumun yerini değiştirerek içerisindeki kırıntı madenleri gün yüzüne çıkarmaktır. Burada kazıcı ve delici aletler kullanılmıyor, tamamen ilkel yöntemlerle arama yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda demir tozları ve altın tozları elde ediliyor. Biz de yıllardır bu işle uğraşıyoruz ve insanlara ekipman temin ediyoruz" dedi.