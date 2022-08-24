İstanbul dahil birçok il için alarm verildi! AFAD ve Meteoroloji'den son dakika uyarısı, haritada ortaya çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 kent için bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin olarak "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

VALİLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ

Kuvvetli yağışın beklendiği valiliklere; meydana gelebilecek ani Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı bilgilendirmede bulunuldu.

AKOM SAAT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul'da saat 13.00'dan sonra sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi. Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi.

Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istenirken, ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi. AKOM, cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunmasını istedi.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yağışlara ilişkin "turuncu" ve "sarı" kod uyarısı yaptı. Uyarılara göre; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALDI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) aralarında Bilecik'in de bulunduğu 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Bunun ardından dolu yağışı ihtimaline karşı Bilecik'te yaşayan vatandaşlar alışveriş merkezi ile çarşı içinde bulunan kapalı otoparka akın etti. Burada yer bulamayanlar Hürriyet Mahallesinde yer alan kapalı pazar alanına gittiler. Araçlarını buraya parkeden vatandaşlar iş yerlerine buradan gittiler. Evlerinin önünde park yapan bazı sürücüler ise araçların üzerine battaniyeler örterek önlem almaya çalıştılar.

ÇANAKKALE İÇİN ALARM VERİLDİ

Çanakkale genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya; Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yüzbaşı Ercan Oran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum gibi olumsuzluklara karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının olası olumsuzluklara karşı koordinasyonla çalıştığını belirten Vali İlhami Aktaş, Çanakkale genelinde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarda hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten Aktaş, bölge halkının sosyal medya ve anonslarla yapılan hava koşulları uyarılarını dikkate almalarının önemine dikkat çekip, devletin tüm birimleriyle milletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

ARAÇ PARKI YASAĞI

Toplantıda, olası taşkın riski nedeniyle saat 22.00'ye kadar Sarıçay boyunca araç parkı yapılmaması yönünde karar alındı. Toplantı, olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak planlamaların görüşülmesiyle sona erdi.

Öte yandan Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile personel ve engelli personelle kronik hastalığı olan personel öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kentte valilik, belediye, meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından bazı kişilerin araçlarını halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlem alması ise dikkat çekti.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI!

Bursa kent merkezinde yer yer sağanak, dağ ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Keleste ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı. Keleste ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmeye göre Bursada metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.

PROF. DR. ŞEN BÖLGE BÖLGE SAYDI, SAAT PAYLAŞTI

CNN Türk Meteoroloji Danışman Prof. Dr. Orhan Şen, dün gece ve bu sabah beklenen yağışla ilgili paylaşımlarda bulundu. Yağışla birlikte meydana gelebilecek fırtınaya dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Dışarıda kalmayın, çatı altı ve ağaç altlarından uzak durun. Umarım tahminim gerçekleşmez" dedi.

Prof. Dr. Şen'in yağışla ilgili paylaşımları şöyle:

"Tatil yerlerinden Akçay, Behramkale, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit (11:00) Çanakkale, Şarköy, Bandırma, Erdek, Avşa - Marmara Adası, Mudanya (13:00) Yalova Çınarcık (17:00) saat 11:00 den akşama kadar şiddetli yağış ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı...

"DIŞARDA KALMAYIN"

Buralardaki tatilciler ve vatandaşlar dikkatli olsun. Yağış anında fırtına da görülür. Dışarda kalmayın. Çatı altlarında ve ağaç altlarından uzak durun. Umarım tahminim gerçekleşmez.

Bugün Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa Çanakkale, Balıkesir, Bursa, da kuvvetli yağış var. Dikkat edilecek yerler: Edremit Körfezi'nin kuzey kıyısı Çanakkale Saros körfezi 11:00, Erdek Tekirdağ Balıkesir 13:00, Yalova 17:00, Erdek Avşa Bandırma 20:00, Çanakkale 24:00

İSTANBUL'DA YAĞIŞ OLACAK MI?

Bugün İstanbul'da hafif yağmur var. Sıcaklık 33 derece, nem yüksek. Hissedilen sıcaklık 41-42 derece. Bu nedenle sağlık açısından dikkatli olunmalı. Bol su içelim. İstanbul'da daha kuvvetli yağmur yarın öğlen görünüyor."