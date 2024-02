İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız

İstanbul’da kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacaklarını söyleyen Kurum, ‘’İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul’da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz.’’ şeklinde konuştu. ‘

’Yarısı Büyükşehirden’’ kampanyası ile yeni yuvalar yapacaklarını ifade eden Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun da inşasına başlayacaklarını söyledi. Mevcut İBB yönetiminin İstanbulluları ilgilendirmeyen konuların peşinde koştuğunu dile getiren Kurum, ‘’Deprem siyaset üstü bir meseledir. Mesele insanımızın canı, evlatlarımızın hayatı olduğu yerde; deprem konusu kimsenin siyasi kariyerine basamak yapılamaz. İstanbullular yüksek ferasetleriyle kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyor. İstanbullular liyakatin ve eser üretenlerin yanında olacaktır.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"BİRÇOK FARKLI NOKTADA YENİ YUVALARIMIZIN İLK HARCINI DÖKÜYORUZ"

Murat Kurum, bugün İstanbul'un birçok farklı ilçesinde kentsel dönüşüm projelerinin ilk harcının atılacağını belirterek, "İnsanımızın hayatını huzura, refaha ve güvene kavuşturacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan bir yenisini daha başlatmak için Sultan Fatih’in şehrindeyiz; İstanbul’umuzdayız. Bugün hep birlikte 5187 kentsel dönüşüm konutunun bir kısmının temellerini atacak; bir kısmının ise yıkım törenlerini yapacağız. Bir taraftan; Tuzla’mızdan Bağcılar’a; Gaziosmanpaşa’mızdan; Esenler’e; Güngören’den Bahçelievler ve Kartal’a kadar birçok farklı noktada yeni yuvalarımızın ilk harcını dökeceğiz. Diğer taraftan; Bağcılar, Sarıyer, Avcılar, Zeytinburnu, Sultangazi ve Silivri’deki depreme dayanıksız binaların yıkım törenlerini gerçekleştireceğiz. Yüreğimiz; her yeni projeye başladığımızda olduğu gibi, yine coşkuyla ve yine heyecanla dolu. Aynı coşku ve heyecanı sizlerin de yüzlerinde görmekten dolayı, hakikaten mutluluk doluyuz, huzur doluyuz." dedi.

"İSTANBUL’UMUZDA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEYEN TEK BİR SAĞLIKSIZ YAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

22 yıldır İstanbul'un her sokağında karınca misali çalıştıklarını ifade eden Kurum, "Bu şehir, bizlere nasıl Fatih’in emanetiyse, vatandaşımız da bize o kutlu komutanın emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için de 22 yıldır; aşkla, azimle, kararlılıkla; bu şehrin her sokağında karınca gibi çalışıyoruz. Bugün de bakanlığımızla, ilçe belediyelerimizle; İstanbul’umuzun her köşesinde, 7/24 çalışıyor; İstanbul’u depremlere hazırlıklı hale getiriyoruz. İstanbul’da 2012 yılından bu yana, özel sektörümüzü de teşvik ederek 800 bini aşkın konutumuzu daha güvenli, daha sağlıklı hale getirdik. İstanbul’umuzda kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız. Bu anlayışla Fikirtepe’de, Gaziosmanpaşa’da, Esenler’de, Üsküdar Çamlıca Cami ve çevresinde, Ataşehir’de, Tuzla’da; Kâğıthane, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Sultanbeyli ve Beykoz’umuzda birbirinden kıymetli dönüşüm çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz her zaman aziz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bugün inşaatına başladığımız yeni yuvalarımızı da bakanlığımız; en kısa sürede tamamlayacak.’’ diye belirtti.

"İSTANBUL’U İHMALKARLIKTAN, İŞ BİLMEZLİKTEN KORUYACAĞIZ, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İhmal edilen İstanbul'u iş bilmezlikten koruyacaklarını ve geleceğe sahip çıkacaklarını dile getiren Murat Kurum, "İmha eden, ihmal eden tarafta değil; daima millet için inşa eden, millet için ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul’da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz. 39 ilçemizin tamamında; hep yeni bir temeli, yeni bir açılışı yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. 1 Nisan sabahı itibarıyla da; bakanlığımızın ‘Yarısı bizden’ kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de ‘Yarısı Büyükşehirden’ diyerek; yeni yuvalar yapacağız.

100 bin sosyal konutumuzun inşasına hemen başlayacağız. İstanbul’umuzda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz." İfadelerini kullandı.

"MEVCUT YÖNETİM İSTANBULLULARI İLGİLENDİRMEYEN KONULARIN PEŞİNDE KOŞUYOR"

Murat Kurum, ailelerin yeni acılar yaşamasını istemediklerini belirterek, "Biz evlatlarımız gülsün, annelerimiz yeni acılar yaşamasın isterken, maalesef yine mevcut yönetimin ‘İstanbulluları hiçbir şekilde ilgilendirmeyen konuların peşinde koştuğunu’ görüyoruz. Ne zaman konu depreme gelse, nedense bir anda gündemi değiştirme çabalarına giriştiklerini görüyoruz. Ne zaman konu proje olsa, eser olsa; algı üstüne algı yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Göz göre göre İstanbulluları kandırma çabalarına şahit oluyoruz.

Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz. Deprem siyaset üstü bir meseledir. Mesele insanımızın canı, evlatlarımızın hayatı söz konusu olduğu yerde; deprem konusu kimsenin siyasi kariyerine basamak yapılamaz. İstanbullular yüksek ferasetleriyle kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyor." dedi.

"İSTANBULLULAR LİYAKATİN VE ESER ÜRETENLERİN YANINDA OLACAKTIR"

Konuşmasının sonunda İstanbulluların liyakatin ve eser üretenlerin yanında duracağını söyleyen Kurum, "Bu şehrin aziz insanları liyakatten, ehliyetten, eser üretenlerden yana tavırlarını en güçlü şekilde sandıkta ortaya koyacaktır. 31 Mart’ta hep birlikte, “Yeniden İstanbul” diyecek miyiz? 31 Mart’ta hep birlikte “Sadece İstanbul” diyecek miyiz? İstanbul’un fetret dönemini bitirecek miyiz? Yeni yuvalarımız şimdiden hayırlı olsun diyorum.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

"GECE GÜNDÜZ DEPREM BÖLGESİNDEYDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, "O günlerden başlayarak bugüne kadar hiç boş durmadık. Sayın bakanım burada. İnsanın yüzüne övmek doğru değil ama gerçekleri de söylemek lazım. Gece gündüz deprem bölgesindeydi. İlk boş bulduğu sağlam arazilerde inşaatlar başlattı. Allah kendisinden razı olsun. Aylarca orada hizmet etti. O işin vahametini gördüğü için zaten içi durmadığında çalıştı orada" dedi.