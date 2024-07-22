Beşiktaş'ta kamyon binaya çarptı!

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ortaköy Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CYS 237 plakalı inşaat malzemeleri yüklü park halindeki kamyondan forklift ile malzeme indirildiği sırada kamyon kayarak 4 katlı binanın girişindeki doğalgaz kutusuna ve daireye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri gaz sızıntısından dolayı tedbir amacıyla bina sakinlerini tahliye etti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada hasar oluştu.

"KAMYON BİNANIN GİRİŞİNE ÇARPTIĞI İÇİN SONRADAN ÇIKTILAR"

Bina sakinlerinden Cemil Karadağ; “Ben balkonda oturuyordum, forklift ile malzeme indirilirken kamyon kayarak doğalgaz kutusuna girerek kutuyu patlattı. İnşaat malzemeleri indiriyorlardı, içerde mahsur kalan olmadı. Herkesi tahliye ettiler, şu an müdahale ediyorlar. Kamyon binanın girişine çarptığı için çıkamadılar, sonradan çıktılarö dedi.

"EVLERİN İÇİ DOĞALGAZ KOKUSUYLA DOLDU"

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Bina sakinlerinden Ayten Boz da “Kamyon inşaat malzemesi indiriyordu. O sırada içerideydim, herhalde kaydı. Sesle beraber balkona fırladık. Doğalgaz borusunun patladığını görünce kendimizi sokağa attık, kokudan zaten orada oturmak mümkün değildi. Allah’tan yangın çıkmadı. Bayağı hissediliyordu, evlerin içi doğalgaz kokusuyla doldu. Ev sahipleri yazlıktalar, boş eve çarptı. Bina sakinleri dışarıya çıkamadı çünkü kamyon çarparak giriş kapısının önünü kapattı. Binadakiler içeride mahsur kaldı, daha sonra onları itfaiye çıkardıö ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DOĞUM GÜNÜMDÜ"

Bina sakinlerinden Baran Çınar Duman ise doğum günü olduğu için hazırlık yaptığını ve 20'ye yakın arkadaşını misafir etmek üzere olduğunu söyleyerek “Bugün doğum günümdü, en mutlu günüm böyle berbat olduö dedi.