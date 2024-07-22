Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü.

Ezine'nin yanısıra Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla AFAD ekiplerinin Ezine'de araştırma başlattığı öğrenildi.

CEVDET YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Saha çalışmalarının başladığı ve olumsuz bir durum olmadığını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çanakkale Ezine’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " dedi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca deprem anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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"BU BÖLGEDEKİ DEPREMLER SÜRPRİZ DEĞİL"

4.9 büyüklüğünde depremin ardından CNN Türk Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Bu bölgedeki deprem sürpriz değil. Kuzey Anadolu fayının Bolu'dan itibaren inen kolları içerisinde Edirne'ye doğru uzanan kollar da var. Bu deprem de böyle fay zonu üzerinde gerçekleşmiştir. Tabii ki 4'ün üzerindeki her deprem hissedilebilir bir deprem. İnsanlar korkabiliyor. Daha önceki yıllarda da olmuştu. Yani burası 4 ve 4'ün üzeri depremler için uygun bir yer. Bu deprem sürpriz değil. Sadece hissedilmesi daha fazla olmuştur. 4'ün çok üzerinde depremler de olabilir 6 civarı olabilecek fay zonları var. 4.8'in öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi olduğunu bilme şansımız yok" dedi.