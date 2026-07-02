İstanbul Boğazı’nda dev geçiş! 215 metrelik JSD6000 için trafik çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı’nın güney girişinden 07.00’de boğaza giriş yapan ve Romanya’ya seyreden Bahamalar bayraklı 215 metre boyunda 49 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi JSD6000 Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada boğaz hattı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.