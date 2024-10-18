İstanbul Beyoğlu'ndaki yangın bir iş yerini kül etti

Yangın, saat 05.30 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Ar. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İş yerinde başlayan yangın, park halindeki 34 UK 0111 plakalı hafif ticari araca sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yoğun dumanla karıştığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında ölü ya da bulunmazken, iş yeri ile park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.