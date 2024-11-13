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İstanbul Başsavcılığı harekete geçti! Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

13.11.2024 - 17:43 |
İstanbul Başsavcılığı harekete geçti! Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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    Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

    Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

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