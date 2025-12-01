İstanbul barajlarında tehlike çanları

İSKİ'nin 1 Aralık 2025 verilerine göre, İstanbul'un genel baraj doluluk oranı yüzde 18,27 seviyesine geriledi.

Kentin en büyük su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 14,88 olarak ölçülürken, Darlık Barajı yüzde 28,02, Elmalı Barajı yüzde 49,79, Terkos Barajı yüzde 20,47, Alibey Barajı yüzde 11,04, Büyükçekmece Barajı yüzde 19,88 doluluk seviyesine sahip. Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17-18 aralığında seyrederken, su seviyesinin en düşük olduğu barajlar olan Kazandere ve Pabuçdere Barajları'nda doluluk oranı yüzde 2-3 seviyelerine kadar indi.