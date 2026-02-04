İstanbul Avcılar'da hareketli gece: Teksti deposu küle döndü!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.02.2026 - 07:42
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Avcılar ilçesinde tekstil deposunda meydana gelen yangın korkuya neden oldu. Yangında depo tamamen kullanılmaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Firuzköy Mahallesi Bağlariçi Caddesi'ndeki tek katlı tekstil deposunda saat 00.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deponun iç kısımlarında başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman alt katlara dolarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti.

İstanbul Avcılarda hareketli gece: Teksti deposu küle döndü

Çevre ilçelerden ekiplerin de desteğiyle yangın, kapalı alandaki dumanın tahliyesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

