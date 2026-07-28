Fethiye'nin kronikleşen sorunu tarih oluyor! Harekete geçildi

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Kesikkapı Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır yaşadığını belirten mahalle sakini Fahriye Döver, eski içme suyu hattı nedeniyle uzun süredir sık arızalar ve su kesintileri yaşadıklarını söyledi. Özellikle son dönemde arızaların daha da arttığını ifade eden Döverli, "Bir sokakta arıza giderilirken kısa süre sonra başka bir sokakta yeniden patlak oluşuyordu. Bu nedenle sık sık su kesintileri yaşıyorduk. Yaşadığımız sorunları muhtarımız aracılığıyla MUSKİ'ye ilettik. Çalışmaların başladığını görünce çok sevindik. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. Kesikkapı Mahallesi'nde uzun süredir içme suyu hattı patlakları ve basınç sorunları yaşandığını söyleyen mahalle sakinlerinden İlker İzzet Tosun da, "Ben 12 yıldır burada yaşıyorum. Hatlarımız çok sıkıntı yaşatıyordu bizlere. Özellikle çapları yetmediği için yüksek kotlara su yüksek kotlara su verilebilmesi için basınç artırıldığında hatlar hemen patlıyordu. Yapılan bu çalışmayla su kesintilerinin sona ereceğine inanıyoruz. Üçüncü katta oturuyorum. Alt katta su yeterli olurken üst kata su çıkmıyordu. Özellikle çamaşır ve bulaşık makinelerini kullanırken sıkıntı yaşıyorduk. Yapılan çalışmayla bu basınç sorununun da çözüleceğini düşünüyorum. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.