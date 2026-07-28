Fethiye'nin kronikleşen sorunu tarih oluyor! Harekete geçildi
MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesine bağlı Kesikkapı Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan ve basınç sorunlarına neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sık sık arızalara yol açan eski hatlar devre dışı kalacak, özellikle üst kotlardaki yapılara yeterli basınçta su ulaştırılacak
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, ekonomik ömrünü tamamlayan ve basınç sorunlarına neden olan içme suyu hatlarının yenilenmesi yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarına Fethiye'de devam ediyor. Bu kapsamda Kesikkapı Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan, sık arızalara neden olan ve yetersiz çapları nedeniyle basınç sorunları yaşatan içme suyu hatları yenileniyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'nde basınç yetersizliğine neden olan içme suyu hatlarını çaplarını büyüterek yeniliyor. Kullanım ömrünü tamamlayan mevcut hat nedeniyle bölgede sık sık arızalar meydana gelirken, özellikle yüksek konumdaki konutlarda basınç yetersizliği yaşanıyordu. Yürütülen çalışmalar kapsamında eski içme suyu hattı ve parsel bağlantıları yenilenirken, hat imalatının ardından basınç düşürücü vana da sisteme entegre edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sık arızaların önüne geçilecek, su kesintileri azalacak ve özellikle üst kotlardaki konutlara yeterli basınçta içme suyu ulaştırılacak.
Kesikkapı Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır yaşadığını belirten mahalle sakini Fahriye Döver, eski içme suyu hattı nedeniyle uzun süredir sık arızalar ve su kesintileri yaşadıklarını söyledi. Özellikle son dönemde arızaların daha da arttığını ifade eden Döverli, "Bir sokakta arıza giderilirken kısa süre sonra başka bir sokakta yeniden patlak oluşuyordu. Bu nedenle sık sık su kesintileri yaşıyorduk. Yaşadığımız sorunları muhtarımız aracılığıyla MUSKİ'ye ilettik. Çalışmaların başladığını görünce çok sevindik. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. Kesikkapı Mahallesi'nde uzun süredir içme suyu hattı patlakları ve basınç sorunları yaşandığını söyleyen mahalle sakinlerinden İlker İzzet Tosun da, "Ben 12 yıldır burada yaşıyorum. Hatlarımız çok sıkıntı yaşatıyordu bizlere. Özellikle çapları yetmediği için yüksek kotlara su yüksek kotlara su verilebilmesi için basınç artırıldığında hatlar hemen patlıyordu. Yapılan bu çalışmayla su kesintilerinin sona ereceğine inanıyoruz. Üçüncü katta oturuyorum. Alt katta su yeterli olurken üst kata su çıkmıyordu. Özellikle çamaşır ve bulaşık makinelerini kullanırken sıkıntı yaşıyorduk. Yapılan çalışmayla bu basınç sorununun da çözüleceğini düşünüyorum. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Basınç sorunu ile sık arızaların çalışmanın tamamlanmasıyla son bulacağını belirten Mahalle Muhtarı Süzen Taşar İzmir ise "Mahallemizde sürekli içme suyu hattı patlakları meydana geliyordu. Aynı zamanda üçüncü katlara su çıkmıyordu. Basınç yetersiz olduğu için özellikle yaz aylarında mahalle sakinlerimiz sıkıntı yaşıyordu. Bu sorunun giderilmesi için MUSKİ ekipleriyle sürekli iletişim halinde olduk. Borularımızın da eski olması nedeniyle hattın tamamen yenilenmesine karar verildi. Yapılan bu çalışmayla mahalle sakinlerimiz özellikle yaz aylarında su kullanımında yaşadıkları sıkıntılardan kurtulacak. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere, Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e ve emeği geçen tüm MUSKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.