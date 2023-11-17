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İsraillilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım mektubu

İsrailli rehinelerin ailesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup geldi. Mektuba CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ulaştı. Mektupta "Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz. Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

17.11.2023 - 10:47 |
İsraillilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım mektubu

İsrailli rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, mektuba ulaştı. Fulya Öztürk, "Rehinelerin aileleri İsrail'e ve Netanyahu'ya güvenmiyorlar. 42 gündür rehinelerin aileleri muhatap bulamıyor" diye konuştu.

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"İNSANİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMANIZI İSTİYORUZ"

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

Ekselansları,

7 Ekim’de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.

Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz.

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Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

Rehineler ve kayıp aileler forumu adına
Meirav Lesham Gonen - Romi’nin annesi
Malki Shem-Tov, Ömer’in babası

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