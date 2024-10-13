İsrail tankları BM üssüne girdi: 15 barış gücü askeri yaralandı

İsrail ordusuna ait 2 tank Lübnan’daki Birlemiş Milletler (BM) Barış Gücü üssüne güç kullanarak girdi. Olayda 15 barış gücü askerinin yaralandığı öğrenildi. BM durumu 'şoke edici bir ihlal' olarak tanımladı ve İsrail'den izahat istediklerini duyurdu.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde tank mevzisi oluşturdu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerine ait iki zırhlı iş makinesi, dün Suriye topraklarına geçerek Kuneytra'nın güneyinde Kavdana köyünün yakınlarında mevzi oluşturdu.İsrail güçleri, geniş bir alandaki kazılan mevzi için toprak barikatlar inşa ederek buraya iki tank konuşlandırdı.Söz konusu mevzi yakınındaki Tel Hara Tepesi'nde Rus askerlerine ait nokta bulunuyor.Hizbullah ile İran destekli gruplar, Dera ve Kuneytra illerinde az varlık göstermesine rağmen, Beşşar Esed rejimi ordusu kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyor.

Bağdat: Irak hava sahasının kullanılmasını kabul etmeyiz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Tahran'a saldırı için ülke hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyeceklerini söyledi.Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesini ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. İki bakan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Tahran'a saldırı için ülke hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyeceklerini söylerken, İran Dışişleri Bakanı Abbası Erakçi de savaştan yana olmadıklarını belirtti.

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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail'in saldırılarına değinerek, "Başından itibaren savaşın bölgeye yayılmaması gerektiği, yayılırsa bölgenin tehlikeye gireceği uyarısını yaptık. Irak hükümeti olarak savaş kararımız bulunmuyor. Savaş ve barış kararı devletin üç kurumu olan Meclis, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahlindedir" dedi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan Hüseyin, “Savaşın İran'a yayılması bölgede risk ve tehlike oluşturur. Bunun için Irak hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.

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İsrail'in Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 8 kişi öldü çok sayıda yaralı varİsrail'in, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında 8 kişinin öldüğü, 3'ü ağır çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.