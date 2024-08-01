İsrail, Hamas'ın askeri şefi Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu

İsrail Hamas'ın askeri şefi Muhammet Deif'in Gazze'de öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif, “Gazze metrosunun” mimarı olarak tanınıyor.

GAZZE METROSUNUN "MİMARI": KOD ADI MİSAFİR

Deif, İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kaldığı için kod adı “misafir” olarak biliniyor.

Deif 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken gruba dahil oldu. İsrail'e karşı silahlı mücadeleye inanan Deif, grubun askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nda hızla yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski terörle mücadele danışmanları arasında yer alan güvenlik uzmanı Matthew Levitt, Deif için "Hamas'ın içinde sertliğiyle tanınan biri" diyor; onun Hamas'ın 1990'larda öldürülen "mühendis" lakaplı bomba uzmanı komutanı Yahya Ayyaş'a yakın bir isim olduğunu söylüyor.

İNTİKAM SALDIRILARININ ARDINDAKİ İSİMDİ

Ayyaş'ın elinden tuttuğu Deif, bu intikam saldırılarının arkasındaki kişi olarak gösteriliyordu.

Eylemleri Deif'in şöhretini artırdı, grup içindeki konumunu yükseltti. 2002'de Hamas'ın kurucularından Salah Şehada'nın öldürülmesinin ardından, Deif Hamas'ın askeri kanadının başına geçti.

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Deif liderliği döneminde Hamas'ın Kassam roketlerinin ve Gazze'nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak biliniyor. Deif'in İsrail ordusuna yakalanmamak için hayatının büyük bir kısmını bu tünellerde geçirdiği ve Hamas'ı da oradan yönettiği düşünülüyor.

4 SUİKAST GİRİŞİMİNİ ATLATTI, AĞIR YARALAR ALDI

Deif 2000'li yıllarda İsrail'in dört suikast girişiminde hayatta kalmayı başardı. Bu girişimlerin bazılarında ağır yaralandı.

İsrail'in paylaştığı bilgilere göre bir gözünü ve bazı uzuvlarını bu saldırılarda kaybetti. BBC'ye konuşan eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi, ağır yaralı olması nedeniyle onun bir daha eskisi gibi örgütü yönetemeyeceğinin düşünüldüğünü söyledi: "İnsanlar bir lider veya askeri planlamacı olarak görev yapamayacağını düşünüyordu. Fakat mümkün olduğu kadar kısa sürede iyileşti."

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"9 CANLI KEDİ"

Bu suikast girişimlerinden kurtulması onun "9 canlı kedi" olarak anılmasına yol açtı.

Deif'in hayatına dair çok az şey biliniyor. Gazze sokaklarında bile Deif'i tanıyabilecek çok az kişi olduğu söyleniyor.