İsrail Gazze'ye 24 saat süre verdi, tansiyon yükseliyor! "Evlerinizi boşaltın"

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

GAZ BOMBASI İLE MÜDAHALE

Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, İsrail polisi Filistinlilere gaz bombası ile müdahale ediyor.

FULYA ÖZTÜRK AKTARDI: İNSANLAR HIZLA KAÇTI

Kudüs'ten son gelişmeleri CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk aktardı. Fulya Öztürk'ün açıklamaları şöyle: Şu an Aslanlı Kapı'nın önündeyiz, bir kuyruk oluştu. Polis insanları seçerek alıyor. Üst araması yapılıyor. Duvarların üzerinde de polisler bulunuyor. Burasının inanılmaz kalabalık olması gerekiyordu ama çok sakinlik var. Bu sakinliğin nedeni engellemeler mi? İsrail polisi insanlarla konuşarak içeri alıyor. Bölgede polis sayısı artırılıyor, takviye araçlar bölgede. İsrail polisinin çok sert müdahalesi başladı. İnsanlar hızla olay bölgesinden kaçarken seccadeler yerde kaldı.

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EVLERİNİZİ ACİLEN BOŞALTIN

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, İsrail uçaklarının Gazze semalarından bıraktığı broşürlerin fotoğraflarını servis ediyor. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1,1 milyon kişiden acil şekilde bölgenin güneyine kaçmasını istiyor.Al Jazeera, broşürlerde "Evlerinizi acilen boşaltın ve Vadi Gazze'nin güneyine gidin" yazdığını bildiriyor.

İRAN REST ÇEKTİ: HER TÜRLÜ İHTİMALİ HAYAL EDEBİLİRİZ

Bir gün gecikmeyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Başbakan Necip Mikati ve mevkidaşı Abdullah Buhabib ile ayrı ayrı bir araya geldi. İranlı bakanın en önemli buluşması ise, Lübnan'da konuşlu Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'laydı.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acilen durmaması halinde şiddet sarmalının Ortadoğu'nun diğer bölgelerine yayılabileceğini söyledi. ABD'nin itidal çağrısı yapmasına rağmen İsrail'in Gazze'de çocuklar ve sivilleri öldürmesine izin verdiğini vurgulayan İranlı bakan, "Eğer Siyonist mevcudiyetin işlediği organize savaş suçları derhal durdurulmazsa, o zaman her türlü ihtimali hayal edebiliriz" dedi.Hizbullah'ın önemli isimlerinden Şeyh Naim Kasım ise, silahlı grubun hazır olduğunu ve İsrail'e karşı çatışmalara katkı sunacağını söyledi.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan uçak aslında dün Lübnan'a doğru havalanmıştı ancak İsrail'in Şam havalimanını füzelerle vurması üzerine uçak yarı yoldan geri döndü.

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'GİDECEK BİR YER YOK!'

Gazze'deki Al Jazeera muhabiri Maram Humaid, bölgenin kuzeyinde sabahın erken saatlerinden itibaren insanların otomobiller, minibüsler ve bulabildikleri her türlü araçla güneye doğru yola çıktığını bildiriyor.İsrail ordusunun kendilerine verdiği mesajı ciddiye aldıklarını belirten Humaid, çantalarını topladıklarını ancak nereye gideceklerini düşünmediklerini söyledi. "Gidecek bir yer yok" diyen Al Jazeera muhabiri, Gazze Şeridi'nin güneyinin Gazze'den uzak olduğunu, iki ayrı şehirden söz ettiğini ve 1 milyonu aşkın insanın bu uzaklığa hareket etmesinin zor olduğunu aktardı: "Komşularımı görüyorum, etrafımdaki insanlar eşyalarını toplamışlar. Komşularımla konuştum ve geri dönmeyi beklemediklerini söylediler. İnsanlar en az iki ay boyunca evlerinden uzak kalacaklarını tahmin ediyor. Ve bombardıman devam ediyor. Bu göç. Bu yalnızca insanların bir yerden bir başka yere tahliyesi değil. Tüm eşyalarımızı topladık. Burada hala yazın son günleri yaşanıyor ama önümüzdeki günlerde havanın değişeceğini bekliyorum, bu yüzden kışlık kıyafetlerimi çantama yerleştiriyorum. Battaniye alıyorum."

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Gazze'yi yöneten Hamas örgütünün silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail'in devam eden hava saldırılarında 7 Ekim Cumartesi günü rehin alınan 13 kişinin öldüğünü duyurdu. Hamas'ın iddiasına göre, İsrail'in savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyine bıraktığı bombalar iki ayrı noktada altı rehinenin ölümüne yol açtı. Gazze şehri çevresindeki hava saldırılarında ise yedi rehine öldü.

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AUSTIN TEL AVİV'DE, BLINKEN ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ardından İsrail'e destek için Tel Aviv'e indi. Austin'in İsrail Başbakanı Netanyahu ve yeni kurulan ‘savaş kabinesi’nin diğer üyeleriyle görüşmesi bekleniyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola bugün İsrail'i ziyaret ediyor.İsrailli liderlerle Perşembe günü görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, akşam saatlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'a geçti ve bugün Amman'da Filistin lideri Mahmud Abbas'la bir araya geldi.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, bir gün gecikmeyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta. Yerel medya, İranlı bakanın Lübnan'daki en büyük askeri güç Hizbullah'ın lideriyle buluşacağını bildiriyor.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan uçak aslında dün Lübnan'a doğru havalanmıştı ancak İsrail'in Şam havalimanını füzelerle vurması üzerine uçak yarı yoldan geri döndü.

DÜNYANIN KİLİTLENDİĞİ YER

Akdeniz kıyısındaki Gazze, 2007 yılından bu yana İsrail'in hava, kara ve denizden ablukası altında. 41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon insan yaşıyor, ki bunların yüzde 80'e yakını on yıllar boyunca durmadan genişleyen İsrail işgalinden kaçıp bölgeye sığınan mülteciler.İsrail, Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü Gazze sınırını aşıp büyük bir saldırıya girişmesine hava bombardımanlarıyla yanıt verdi. 365 kilometrekarelik Gazze'ye 6 bini aşkın bomba atıldı, çoğu çocuk ve kadın 1500'den fazla insan İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail, Perşembe günü gece yarısı Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1,1 milyon insanın güneye doğru gitmelerini isteyen bir emir yayınladı. Tahliye için bu akşam saat 23.00'e kadar süre tanıyan İsrail, analistlere göre Hamas'ın baskınında 1300 kişinin ölmesinin ardından hafta sonu kara operasyonuna başlayabilir.Peki, İsrail'in tahliyesini istediği bölge neresi? Haritada kırmızı çizgiyle belirtilen Vadi Gazze'nin kuzeyinde kalan Gazze şehrinde yaklaşık 750 bin insan yaşıyor. Daha kuzeydeki Cebaliye ve çevresindeki nüfus ise yaklaşık 400 bin.Birleşmiş Milletler, yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor" dedi.BM tahliye kararının iptali için çağrıda bulunurken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BM) bugün öğleden sonra acil bir toplantı yapacağı konuşuluyor.Gazze'nin elektrik ve suyunu kesen, yakıt ve gıda ikmaline izin vermeyip 2,3 milyon kişiye tam kuşatma uygulayan İsrail'in tahliye emrinin duyulmasıyla, kaos başladı. Uluslararası haber ajansları, ellerinde çantaları ve eşyalarıyla güneye doğru ilerleyen Gazzelilerin fotoğraflarını servis ediyor.

Al Jazeera, kuzey Gazze sakinleri tahliye emrine karşı ne yapacağını bulmaya çalışırken yollarda ambulanslar dışında hiçbir aracın olmadığını bildiriyor. İnternet kesintisi nedeniyle birçok Gazzelinin İsrail'in uyarısından haberdar olmadığını aktaran Al Jazeera, buna karşın Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarında görev yapanların tahliye emrini öğrenmesiyle paniğin yavaş yavaş yayıldığını duyurdu.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, dakikalar önce yaptığı açıklamada tahliye için kesin bir süre belirlemediklerini savundu, "Bunun zaman alacağını anlıyoruz" dedi."Sayılara bakıyoruz" diye konuşan ordu sözcüsü Hagari, güneye mümkün olduğunca güvenli bir geçiş için bombardımanı kontrol ettiklerini savundu ancak "Burası bir savaş bölgesi" ifadesini de kullandı. Hamas örgütü ise, Gazze sakinlerine İsrail'in uyarısını dinlemeyip evlerinde kalmalarını söylüyor. Bölgede henüz bir insani koridor yaratılmış değil ve İsrail'in tanıdığı süre de giderek azalıyor

'KARA HAREKATI MUHTEMELEN HAFTA SONU BAŞLAYACAK'

Al Jazeera yayınına katılan Avustralya'nın eski Lübnan Büyükelçisi Ian Parmeter, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonunun muhtemelen hafta sonu başlayacağını ve ağır kayıplara yol açacağını söyledi.Halihazırda Avustralya'da ulusal üniversitesinde analist olarak görev yapan Parmeter, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için verdiği tahliye emrini değerlendirdi. Ian Parmeter'e göre, İsrail ordusu budalaca 1,1 milyon insanın 24 saat içinde hareket edebileceği illüzyonuna kapılmış değil. Analist, verilen emirin İsrail birliklerinin içeri gireceğini gösteren basit bir uyarı olduğunu aktardı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Gazze'de en az 1537 hayatını kaybetti 6.612 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 31 kişi hayatını kaybetti, 600 kişi yara

GAZZELİLERE 24 SAAT SÜRE VERDİ

İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi. Bölgede önemli operasyonlar gerçekleştirileceğini duyuran İsrail Gazze şehri sakinlerinin ancak ikinci bir duyurudan sonra evlerine dönebileceklerini açıkladı. BM de İsrail ordusunun 1,1 milyon Gazzeliye güneye gitmelerini söylediğini belirtti ve "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu düşünmektedir" açıklamasında bulundu. BM İsrail ordusunun gece yaptığı bildirimden sonra yaptığı açıklamada talebinin iptal edilmesini istedi.

GAZZE'YE 6 BİN BOMBA ATILDI

İsrail, altı gün içinde "Gazze'deki Hamas hedeflerine 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba attığını" açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarının 3.600'den fazla hedefi vurduğunu söyledi.

AB'DEN iSRAiL'E ÜST DÜZEY ZİYARET

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın bugün İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

HRW: İSRAİL BEYAZ FOSFOR KULLANDI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını iddia etti.

İRAN'DAN SERT iSRAiL MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi.

BM'DEN ACİL ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 'acil ihtiyaçların' karşılanması için 294 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu. landı. İsrail'de 1300 kişi hayatını kaybetti, 3200 kişi yaralandı.