İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

İsrail'in Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te soruları yanıtladı. Netanyahu, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Netanyahu, 'Türkiye ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemeyiz' mesajını verdi. Netanyahu, yaptığı açıklamada, 'Türkiye ile Suriye’de çatışmak istemiyoruz. Türkiye’nin Başkan Trump ile iyi bir ilişkisi var. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum.' dedi.

Trump ise yaptığı açıklamada, 'İran ile doğrudan temas halindeyiz. Görüşmeler cumartesi günü devam edecek. İran ile herhangi bir anlaşmada İsrail'in de katılımcı olmasını istiyoruz ancak çatışmadan da kaçınmak istiyoruz. Birçok ülke bizimle müzakere ederek gümrük vergileri konusunda bizimle anlaşmaya varacak. Gümrük vergileri kalıcı olabilir ancak müzakereler de olabilir.' dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesi sonrası yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün yapılması beklenen ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceğini", ikilinin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor.

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

TRUMP, NETANYAHU'NUN İKİNCİ WASHİNGTON ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, ocakta başkanlık görevine başlamasının ardından ikinci kez Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." dedi.

Haberin Devamı

Florida'dan Washington'a dönen Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak." yanıtını verdi.

Trump, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin daha önce Orta Doğu ve İran ile hiçbir sorunu olmadığını savunan Trump, "Sonra 7 Ekim oldu ve bu tamamen İran yüzündendi, çünkü biliyorsunuz ki İran kimseye para vermiyordu, çünkü parası yoktu. Şimdi ise çok parası var. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Yemin ederek ocakta 2. başkanlık dönemine başlayan Trump, Netanyahu ile şubatta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.