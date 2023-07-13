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İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine zam geldi

İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı.

13.07.2023 - 16:44 |
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine zam geldi

İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 ila 63 arasında değişen oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü. Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi revize edildi. Zamlı tarifenin, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olması istendi. Teklif kapsamında, Basın Kartı sahiplerinin, yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, kapalı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanması maddesindeki, "görev nedeniyle kullandıkları hususi bir aracını İSPARK AŞ sistemine kaydettirmeleri koşuluyla" kısmı "Basın kartlarını İSPARK görevlilerine ibraz ederek" şeklinde değiştirildi.

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