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Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesedin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı...

İstanbul Bayrampaşa'da derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesedin sırrı çözüldü. Geçen salı ortadan kaybolan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar’ın cesedi, parçalanmış halde Bayrampaşa’daki bir dairede derin dondurucuda bulundu. Katil Hakan Ö. “Boğarak öldürdüm, cesedi parçalayıp kokmaması için derin dondurucuya koydum” diye itirafta bulundu.

13.07.2023 - 08:29 |
Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesedin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı...

İstanbul’da geçen salı Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar ortadan kaybolunca polise başvurdu. Gencin fidye amaçlı kaçırılmış olabileceği değerlendirmesi üzerine soruşturmayı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği devraldı. Teknikve kamera incelemesi başlatan ekipler, Muhammed Nuh Kasadar’ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirledi.

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Gözaltına alınan Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar’ı evinde boğarak öldürdüğünü ardından cesedi parçalayarak kokmaması için derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. Polis, Hakan Ö.’nün Bayrampaşa Edirne Asfaltı üzerindeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairesini bastı. Ekipler, Kasadar’ın parçalanmış cesedini derin dondurucuda buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp’a götürüldü.

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‘BABASININ BORCU VARDI’

Gasp Büro’da sorguya alınan Hakan Ö. ifadesinde, “Geçen pazartesi yemek yemek için buluştuk. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Babasının bana borcu olduğunu söyledim. Babasına yönelik biraz ağır ifadeler kullanınca da tepki gösterdi ve aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Kokmaması için parçalayarak derin dondurucuya koydum” dedi.

İzmir’de de geçen haziranda 4 Türkmen uyruklu kişinin parçalanmış haldeki cesetleri derin dondurucuda bulunmuştu.

 

 

 

 

 

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