İSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi!

Uzun süren tartışmalar sırasında meclis üyeleri arasında çıkan arbede nedeniyle toplantıya bir süre ara verildi. 15 dakikalık aranın ardından oturum İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından tekrar toplandı. Okul, gündemdeki maddeleri tek tek oylamaya sundu. İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oyçokluğu ile reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "CHP ve İYİ Parti olarak 1,2,3 ve 4 numaralı maddelere 'evet' verdik, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi" dedi.

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP'li İBB ve İBB'ye bağlı İSKİ tarafından İstanbulluların su tarifesi için yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi getirildi. AK Parti'nin yüzde 43 ile 55 arasındaki teklifi ilgili kurum ve CHP tarafında kabul edilmediği için İstanbulluların ali menfaatler ve İstanbullular düşünerek, İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti'nin de yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmemiştir" diye konuştu.

TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI

Tevfik Göksu, "Gerek CHP, gerekse İYİ Parti, İstanbullulara suyu yaklaşık yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam teklifinde ısrarcı oldu. AK Parti'nin ve MHP'nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki zam talebini kabul etmeyeceklerini ifade ettikleri için, biz CHP ve İYİ Parti tarafından kabul edilen yüzde 90 ile yüzde 175 su zammı teklifini reddettik. Onlar da AK Parti'nin, MHP'nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasında yapılmasını öngördükleri zammı kabul etmeyeceklerini ifade ettikleri için biz onların teklifini reddederek İstanbulluları yüzde 90 ile yüzde 175 zam oranından gerçekten kurtardık, İstanbulluları bu büyük zamla karşı karşıya bırakmadık. AK Parti'nin teklifi CHP ve İYİ Parti tarafından, İBB tarafından kabul edilmedi. Onlar illa kendi tekliflerini kabul etmemizde ısrarcı oldular. Biz de İstanbullular adına teklifi reddederek, kendi teklifimizin kabul edilmesini teklif ettik. Bu kabul edilmeyince haliyle biz o büyük fahiş zammı kabul edemezdik, reddettik" dedi.

Göksu kendi tekliflerini oylamaya sunmadıklarını belirterek, "Onlar kendi tekliflerinde ısrar ettiler ve bizim teklifimizi kabul etmeyeceklerini belirttikleri için; bizimki oylamaya sunulduğunda AK Parti oy verdiğinde bu kabul edilecek. Kabul edildiği için de çıkıp şu propagandayı yapacaklardı, 'bakın suya biz zam yapmadık, AK Parti yüzde 43 zam yaptı' diyeceklerdi. Onun için o manipülasyonun önüne geçmek için o teklifi sunmadık. Bundan sonra İstanbullular eski tarifeyle suyunu kullanmaya devam edecekler. Zaten yılda 3 çağrı var, olağanüstü 3 gün sonra çağırabilirler" şeklinde konuştu.

Göksu, daha önce kaldırılan insani kullanım bedeli konusunda ise, "Şu anda İBB hukuksuz bir şekilde bunu uygulamıyor. Eğer bu aydan itibaren uygulamazlarsa AK Parti ve MHP grupları olarak suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)