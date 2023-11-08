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İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.

08.11.2023 - 17:56 | | Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı

İskenderun’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu.

İskenderunda demir çelik fabrikasında patlama: 2si ağır, 13 işçi yaralı

Patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

İskenderunda demir çelik fabrikasında patlama: 2si ağır, 13 işçi yaralı

Yaralılardan 9’u İskenderun Devlet Hastanesi’ne, 4’ü ise Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2’sinin entübe edildiği bildirildi.

İskenderunda demir çelik fabrikasında patlama: 2si ağır, 13 işçi yaralı

Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. (DHA)

İskenderunda demir çelik fabrikasında patlama: 2si ağır, 13 işçi yaralı

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