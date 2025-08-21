İskenderun tek yürek oldu: Yağmur'un hayali için yüzlerce kalp birleşti!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.08.2025 - 07:23

Kaynak: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)-

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Çolak'ın spina bifida (ayrık omurga) hastası kızı Yağmur Çolak’ın (5) doğum günü dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine toplanan yüzlerce kişi balon uçurup, pasta kesti.

İskenderun'da yaşayan Ramazan Çolak, doğuştan spina bifida hastası olduğu için yürüyemeyen kızı Yağmur'un doğum gününde destek olunması için çektiği videoyu sosyal medyadan paylaştı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği paylaşım, olumlu sonuçlandı.

Minik Yağmur'a destek olmak isteyen yüzlerce vatandaş, balonlar ve doğum günü pastasıyla İskenderun Millet Parkı'nda toplandı. Babasıyla parka gelen Yağmur'un doğum gününü kutlayan vatandaşlar, yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

Yağmur'un bugüne kadar 8 ameliyat geçirdiğini anlatan Ramazan Çolak, kızının hayallerinin yürüyüp koşmak olduğunu ifade etti. Baba Çolak, bunun için doğum gününde İskenderun Millet Parkı'nda vatandaşlarla birlikte Yağmur gibi çocukların yürüyüp koşması, hayallerine ulaşması için pasta kesip, balonlar uçurduklarını söyledi.

