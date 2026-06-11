İskelede çalışırken düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

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Olay, saat 15.30 sıralarında Efeler ilçesindeki ADÜ kampüs içinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephesinde kaplama işiyle uğraşan Ferhat Çakır, iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu 30 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarıyla gelen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, tedaviye alındı. Çakır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan olay, inşaatın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.