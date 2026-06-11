Tunceli OSB'ye dev yatırım! Temeli atıldı: Yüzlerce kişiye yeni iş kapısı açılacak

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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Şehrimizin tek Organize Sanayi Bölgesi burası. Ancak istediğimiz düzeyde bir altyapı oluşturamadık. İstediğimiz gibi bir işletme kurma aşamasına gelmedik. Ancak şu anda şehirde, bölgede ve ülkemizde önemli bir husus var. Şehrimizde en büyük yatırım olan huzur hakim. 20 dönüm ve üzeri dört tane alan oluşturuyoruz. Gerek yurt dışında, gerek yurt içindeki hemşehrilerimizi Organize Sanayi Bölgemize ve ilimize sahip çıkıp, yatırım yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.