Kastamonu Devrekani Beyler Barajı'nda ekipler düğmeye bastı: 1800 metrelik ağdan 200 kilo sazan kurtarıldı

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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, su altı ekosisteminin dengede tutulması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi.