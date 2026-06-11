Kastamonu Devrekani Beyler Barajı'nda ekipler düğmeye bastı: 1800 metrelik ağdan 200 kilo sazan kurtarıldı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yer alan Beyler Baraj Gölü’nde kaçak avcılara yönelik gerçekleştirilen rutin denetimler, su altındaki devasa bir katliam girişimini engelledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde, göle yasa dışı olarak bırakılmış toplam bin 800 metre uzunluğunda 3 adet 'hayalet ağ' ele geçirildi. Ağların gözeneklerine sıkışıp kalan yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki canlı sazan balığı, ekiplerin titiz çalışmasıyla tek tek kurtarılarak yeniden barajın mavi sularına bırakıldı.
Kastamonu'da baraj gölünde 3 hayalet ağ ele geçirilirken yaklaşık 200 kilogram sazan kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında incelemelerde bulundu.
Yapılan kontrollerde, suya yasa dışı olarak bırakılmış 600'er metrelik hayalet ağ tespit edildi.
Ekiplerce sudan çıkartılan ağlara takılan yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki sazan balıkları, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, su altı ekosisteminin dengede tutulması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi.