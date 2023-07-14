İşçilerin kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çalışan mevsimlik işçiler, kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi veriyor.

Sabahın erken saatlerinde çapa işine başlayan işçiler, akşam geç saatlere kadar çalışıyor. Genç yaşlı evin bütçesine katkı sağlamak için sıcak altında çalışan işçiler için tarlalar ekmek kapısı oldu. Mahmut Süleyman isimli işçi, aile bütçesine katkı sağlamak için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Merve Sayi isimli işçi de çalışma şartlarına değinerek, “Çalışma şartları her ne kadar zor olsa da ekmek mücadelesi vermemiz lazım. En az 12’nci aya kadar tarlada çalışıyoruz” dedi.