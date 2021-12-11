İş arayanlara sosyal medyada büyük tuzak!

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden “evde paketleme” gibi iş ilanlarına başvuruda bulunan pek çok kişinin, kimlik bilgilerini dolandırıcılara kaptırdığı ortaya çıktı. İş arayanlara uyarıda bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), mağdur vatandaşların mahkemelere başvurmasını istedi.

KVKK, son zamanlarda iş arayan kişilerin sosyal medya üzerinden evde paketleme vb. iş ilanlarına başvuruda bulundukları, bu kişilerden T.C. kimlik kartı fotoğraflarının ve belirtilen IBAN hesap numarasına para gönderilmesinin istendiği bildirdi. Başvuran kişilerin para iadesi işlemi yapmasının talep edildiğini bildiren KVKK, daha sonra iş vaadinde bulunan kişilere ulaşılamadığını belirtti. Bu şekilde kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği yönünde çok sayıda ihbar alındığını kaydeden KVKK, Türk Ceza Kanunu uyarınca, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiler hakkında hapis cezası uygulanacağına dikkat çekti.

Dolandırıcılık amaçlı iş vaadi iddialarının da suç unsuru barındırabileceğine işaret edilen KVKK duyurusunda, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçelerin kurumca incelenemeyeceği ve mağdurların yargıya başvurmaları gerektiği ifade edildi. KVKK, vatandaşların telafisi güç maddi veya manevi zararlarla karşılaşmaması için, güvenilir olmayan kişilerin iş ilanlarına itibar etmemesini ve kişisel verilerini paylaşmamaları gerektiğini bildirdi.

ÖDEME KANALI BAHANESİ

Sosyal medyaya yansıyan olaylara göre, “evden çalışma”, “evden maske ve eldiven paketleme” gibi paylaşımlarla, iş arayanların kimlik numarası, nüfus kağıdı fotoğrafı, açık adres ve IBAN bilgilerini talep eden dolandırıcılar, başvuru parası adı altında para isteyebildikleri gibi mağdurlardan elde ettikleri bilgileri de depoluyor. Bu kapsamda bilgileri elde edilen mağdurlar adına şirket açılıp, telefon hattı alınabildiği, aldıkları bilgilerle açtıkları bankacılık kanallarının, illegal ödemelerde kullanılabildiği öne sürülüyor. Sosyal medya üzerinden cüzi miktarda para gönderip, daha sonra “kontrol” gerekçesiyle bu paranın geri gönderilmesini isteyen dolandırıcıların, bu şekilde elektronik ödeme kanalı oluşturabildiği belirtiliyor.

SORUMLULUK REDDİ

Bu şekilde mesajlaşma programları üzerinden verilen talimatlarla para alışverişine giren kişilerin, para işlemleri bittikten sonra dolandırıcı ile irtibatları kesiliyor. Kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptıran çoğu kadın ve gençlerden oluşan bazı vatandaşlar da, sosyal medyadan yazdıkları “vermiş olduğum bilgilerle bir suça karışılırsa sorumluluk kabul etmiyorum” ifadeleriyle, olası bir kanuni soruna karşı önlem almaya çalışıyor.

1000 TL KAPORA

Bazı mağdurlar da özellikle koronavirüs sürecinde sosyal medya kanalları üzerinden başvurdukları “evden küpe-takı paketleme”, “kalem ambalajlama” gibi işler için kaparo ödemesi yapıyor, buna karşın paketlenmesi gereken ürünler adreslerine gönderilmiyor ve bilgileri de dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Özellikle ev kadınlarından 300 ila bin lira arasında kaparo ücretleri toplayan ve bunun üzerinde kazançlar vaadeden dolandırıcılar, daha sonra kayıplara karışıyor. (Milliyet/Mithat Yurdakul)