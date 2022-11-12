Irak’ın kuzeyinde kritik operasyon! SİHA'lar hepsini vurdu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.