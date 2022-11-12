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GündemIrak’ın kuzeyinde kritik operasyon! SİHA'lar hepsini vurdu
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Irak’ın kuzeyinde kritik operasyon! SİHA'lar hepsini vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

12.11.2022 - 14:47 | | DHA
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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