GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Irak Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Irak Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25.03.2024 - 11:19 | | ANKARA, (DHA)
Irak Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. (DHA)

Irak Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLER

Dışı Tofaş, içi BMW! 400 bin TL harcadı, atmayı düşünmüyor

Dışı Tofaş, içi BMW! 400 bin TL harcadı, atmayı düşünmüyor
Kripto para çetesi çökertildi! Telegram detayı ortaya çıktı

Kripto para çetesi çökertildi! Telegram detayı ortaya çıktı
Çobanlık yaparken keşfedildi! Tanıştığı antrenör hayatını değiştirdi!

Çobanlık yaparken keşfedildi! Tanıştığı antrenör hayatını değiştirdi!