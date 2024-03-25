Irak Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
25.03.2024 - 11:19 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. (DHA)