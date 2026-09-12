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İsveç Prensesi Victoria'nın adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu: Göç yolculuğu acı bitti!

12.09.2026 - 13:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın kendi elleriyle halkalayıp "Victoria" adını verdiği vericili yavru leylek, Afrika’ya göç yolculuğunda yaklaşık 3 bin 500 kilometre uçtuktan sonra Karaman'da ölü bulundu. Aynı bölgede yapılan incelemelerde 6 leyleğin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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1İsveç Prensesi Victoria'nın adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu: Göç yolculuğu acı bitti!

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İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın kendi elleriyle halkalayıp adını verdiği yavru leylek, Afrika'ya göç yolculuğunda yaklaşık 3 bin 500 kilometre uçtuktan sonra Karaman'da ölü bulundu. Aynı bölgede 6 leyleğin daha cansız bedenine ulaşıldı.

2İsveç Prensesi Victoria'nın adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu: Göç yolculuğu acı bitti!

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Edinilen bilgiye göre, İsveç'in güneyinde yürütülen kuş koruma çalışmaları kapsamında İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın Temmuz ayında bizzat halkaladığı ve "Victoria" adı verilen vericili yavru leylek, 2 Ağustos'ta Afrika'ya ulaşmak üzere göç yolculuğuna başladı.

3İsveç Prensesi Victoria'nın adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu: Göç yolculuğu acı bitti!

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İsveç, Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye giriş yapan leyleğin hareketleri üzerindeki verici sayesinde takip edildi.

4İsveç Prensesi Victoria'nın adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu: Göç yolculuğu acı bitti!

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Vericiden gelen sinyalin Karaman'da aynı noktada sabit kalması üzerine yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden bölgedeki vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

5İsveç Prensesi Victoria'nın adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu: Göç yolculuğu acı bitti!

Çağrı üzerine belirtilen konuma giden vatandaşlar, verici taşıyan leyleği ölü halde buldu. Aynı bölgede yapılan incelemelerde toplam 6 ölü leylek tespit edildi.

6İsveç Prensesi Victoria'nın adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu: Göç yolculuğu acı bitti!

Kuşların elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği değerlendirilirken, leyleğin üzerindeki halkanın bilgileri İsveçli araştırmacılara ulaştırıldı.

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