Köye giren ilk kırmızı lekeleri fark ediyor: Niğde'de çuval çuval satıldığı ortaya çıktı

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13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor



Kaynarca Köyü Muhtarı Vedat Altınöz ise bölgenin iklim yapısının domates kurutmaya son derece elverişli olduğunu söyledi. Kurutma sahasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Altınöz, bu yıl bölgede 5 bin ile 10 bin ton arasında domatesin kurutma işleminden geçirilmesinin beklendiğini belirtti. Üretimin yoğun işçilik gerektirdiğine dikkat çeken Altınöz, "Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Bu nedenle hem ürün miktarı hem de işçilik açısından oldukça yoğun bir süreç yaşanıyor" dedi. Kurutulan domateslerin önemli bölümünün ihracata gönderildiğini belirten Altınöz; ürünlerin özellikle İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya pazarlarında alıcı bulduğunu söyledi. Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde de meyve ve sebze kurutma alanında faaliyet gösteren tesislerin bulunduğunu kaydeden Altınöz, kurutulan ürünlerin burada işlenerek iç ve dış pazara hazırlandığını kaydetti.