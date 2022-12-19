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İnterpol “kırmızı bültenle” arıyordu, Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan DEAŞ’lı teröristin Hatay sınır hattında Mehmetçik tarafından yakalandığını açıkladı.

19.12.2022 - 12:04 |
İnterpol “kırmızı bültenle” arıyordu, Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.

Sınır hattında takip edilen terörist, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.

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