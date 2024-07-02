İnternet neden çekmiyor 2 Temmuz 2024? Bugün internet neden yavaş, internette sorun mu var 2 Temmuz 2024?

İnternette sorun mu var, 2 Temmuz internet neden çekmiyor? İnternet siteleri ve Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarına ulaşımın sağlanamıyor. Vatandaşlar, internette sorun mu var sorusuna yanı arıyor.

Sosyal medya paylaşımlarında internette yaşanan yavaşlığın, bölgesel bazda yaşandığı anlaşılıyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.