İnternet ne zaman gelecek? İnternet sorunu düzeldi mi? İnternet kesintisi bitti mi?

İstiklal Caddesi’ndeki patlamanın ardından sosyal medyada yavaşlama yaşanmış ve bazı sosyal medya uygulamalarına girilememişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden yapılan olumsuz paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

İNTERNET SORUNU DÜZELDİ Mİ?

İnternette yaşanan sorun nedeniyle Türk Telekom'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerle sosyal medya kanallarıyla ilgili erişimde bazı problemler yaşanmaktadır." ifadeleri yer aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

İNTERNET NE ZAMAN GELECEK?

İnternet kesintisi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Sosyal medya uygulamalarında kısıtlama hala devam ediyor. Kullanıcılar bugün de sosyal medya uygulamalarına giriş yapamıyor. Uygulamaların sayfa yenilemesi gerçekleşmiyor.