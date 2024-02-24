İntegral kalktı mı 2024? YKS mantık limit türev integral kalktı mı 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, "Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi. Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek" dedi.

İNTEGRAL KALKTI MI?

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle YKS'den bazı konular muaf tutulmuştu. Limit, Türev, İntegral gibi konular AYT'den çıkarılan konulardan bazıları olmuştu. Yalnızca deprem sebebiyle alınan karar ile ilgili bu yıl herhangi bir karar ya da duyuru yer almıyor.