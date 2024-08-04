Instagram erişim engelinde son durum! Instagram erişime ne zaman açılacak?

Sosyal medya platformu Instagram geçtiğimiz cuma günü Türkiye genelinde erişime kapatılmıştı. Platforma hala erişim sağlanamazken, ‘Instagram ne zaman açılacak?’ sorusu merak ediliyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri CNN Türk Editörü Gülşen Coşkun canlı yayında anlattı.

Gülşen Coşkun açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Erişim engeli hala sürüyor. ‘Ne zaman açılacak?’ belli değil, kaynaklarla konuştum. Instagram henüz Türkiye’nin taleplerini yerine getirmedi deniliyor. Belli içeriklerin çıkarılması talep edilmişti, Instagram adım atmadığı için erişim engelinin devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle sürüyor vurgusu yapılıyor.

NE ZAMAN ERİŞİM ENGELİ KALKAR?

Peki ne zaman erişim engeli kalkar? Kaynaklar 'Eğer Instagram Türkiye’nin taleplerini yerine getirirse o halde erişim engeli kalkar' diyor.

‘İSTEDİĞİNİ YAYINLIYOR, İSTEMEDİĞİNİ YAYINLAMIYOR’ YORUMLARI YAPILDI

Neden bu karar alınmıştı? Instagram’a cuma günü erişim engeli geldi. Tam da o dönem şu konuşuluyordu. Instagram’ın Filistin ve suikaste uğrayan Hamas lideri Haniye’ye yönelik içeriklere sansür uyguladığı konuşuluyordu. Instagram istediğini yayınlıyor, istemediğini yayınlamıyor yorumları da yapılmıştı.

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HANGİ GEREKÇE İLE ERİŞİME KALDIRILMIŞTI?

Peki Türkiye hangi gerekçe ile Intagram’a erişim kaldırıldı? Şöyle bir kanun var: İnternet ortamında yer alan yayınlara yönelik bir kanun var. O kanunun bir maddesinde katalog suçlar maddesi var. Ulaştırma Bakanı da buna dikkat çekmişti. Katalog suçlar nedeniyle denildi. Peki bu suçlar ne? O suçlara baktığımızda Atatürk aleyhine işlenen suçlar bunların başında geliyor, bunun dışında müstehcenlik, çocuğa yönelik cinsel istismar, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, milli güvenliğe yönelik kanunda belirtilen suçlar var.

‘ÇİFTE STANDART VURGUSU VAR’

Türkiye bir süredir Instagram’da yer alan katalog suçlara yönelik olarak bazı içerikleri Instagram’a gönderdi. Instagram biz bunu inceleyeceğiz dedi. Ama hala Instagram’da ‘biz bunları kaldırdık’ yanıtının gelmediği belirtiliyor. Özellikle katalog suçlar kapsamında BTK’nın erişim engeli yetkisi de var.

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Şu da konuşuldu: Batılı ülkeler örnek verildi. Çifte standart uygulanıyor vurgusu var. Başka ülkelerde olduğunda Instagram katalog suçlar kapsamında hemen adım atıyor, istenen içerikleri çıkarıyor yorumu yapıldı. Türkiye’ye yönelik hızlı bir adım atılmıyor vurgusu da yapıldı.

Şimdi gözümüz kulağımız gelinen son durumda olacak. Ne zaman erişim engeli kalkacak? Bu süreci takipte olacağız.”