Ä°nfaz iÅŸlemleri tamamlanan Canan KaftancÄ±oÄŸlu Silivri Cezaevine gÃ¶nderildi

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, YargÄ±tay'da 4 yÄ±l 11 ay 20 gÃ¼nlÃ¼k hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kesinleÅŸen cezasÄ±nÄ±n infazÄ± iÃ§in teslim olmak Ã¼zere adliyeye geldi. Ä°nfaz SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca iÅŸlemleri tamamlanan KaftancÄ±oÄŸlu, Silivri Cezaevi'ne gÃ¶nderildi.

YargÄ±tay'da cezasÄ± onanan Canan KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±ndaki dosya, hapis kararÄ±nÄ± veren Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderildi. KesinleÅŸme iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan dosya, Ä°nfaz SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶nderildi. Bunun Ã¼zerine Canan KaftancÄ±oÄŸlu, teslim olmak Ã¼zere Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na geldi. C kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde KaftancÄ±oÄŸlu'na destek iÃ§in pankart aÃ§mak isteyen bir gruba, gÃ¼venlik personeli izin vermedi. Grup ile gÃ¼venlik personeli arasÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

Daha sonra Canan KaftancÄ±oÄŸlu, avukatlarÄ±yla birlikte adliyeye girdi. KaftancÄ±oÄŸlu'na destek vermek isteyen partililer de yanÄ±nda bulundu. KaftancÄ±oÄŸlu bu sÄ±rada, "BugÃ¼n Gezi'nin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼. Hepinizin Gezi direniÅŸi kutlu olsun" dedi. KaftancÄ±oÄŸlu savcÄ±lÄ±k katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Beraberindekiler de KaftancÄ±oÄŸlu ile birlikte savcÄ±lÄ±ÄŸa girmek istedi. GÃ¼venlik gÃ¶revlileri, grubu bariyerlerin dÄ±ÅŸÄ±nda tutarak engel oldu. Canan KaftancÄ±oÄŸlu daha sonra gelerek grubu sakinleÅŸtirdi. Ä°nfaz SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan KaftancÄ±oÄŸlu, basÄ±na gÃ¶sterilmeden adliyeden Ã§Ä±karÄ±larak Silivri Cezaevi'ne gÃ¶nderildi.

YEREL MAHKEMEDE 5 SUÃ‡TAN CEZA ALMIÅžTI, YARGITAY KISMEN ONAMIÅžTI

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve televizyon kanalÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±. Mahkeme 6 EylÃ¼l 2019 tarihinde KaftancÄ±oÄŸlu hakkÄ±nda "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan Â 1 yÄ±l 6 ay hapis, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik "Kamu gÃ¶revlisine hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±l 6 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ±, "CumhurbaÅŸkanÄ±na alenen hakaret" suÃ§undan 2 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± ve "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suÃ§undan 2 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± olmak Ã¼zere toplam 9 yÄ±l 8 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Temyiz talebi Ã¼zerine dosyayÄ± deÄŸerlendiren YargÄ±tay 3'Ã¼ncÃ¼ Dairesi de KaftancÄ±oÄŸlu'nun cezasÄ±nÄ± kÄ±smen onadÄ±. "Kamu gÃ¶revlisine karÅŸÄ± gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret" suÃ§undan verilen 1 yÄ±l 6 ay 20 gÃ¼n hapis ile "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aÅŸaÄŸÄ±lamak" suÃ§undan verilen 1 yÄ±l 8 ay hapis cezalarÄ±nÄ± kanunda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len suÃ§ tiplerine uyduÄŸu gerekÃ§esiyle onayan YargÄ±tay, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan verilen 2 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± ise 1 yÄ±l 9 ay olarak dÃ¼zelterek onadÄ±.Â