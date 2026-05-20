İnebolu’da heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı
20.05.2026 - 00:09
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşanan heyelan sonucunda kara yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı İnebolu-Abana kara yolu İskelle mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, İnebolu-Abana kara yolunu ulaşıma kapattı.
Yola saçılan toprak yığını nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Ulaşımın engellendiği kara yolunda Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, yamaçtan kopan kaya parçalarını temizlemek için heyelan bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.