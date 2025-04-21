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İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında diploması iptal edilenler ifadeye çağırıldı

21.04.2025 - 10:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA) -

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında diploması iptal edilenler ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. 

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