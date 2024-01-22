İmamoğlu'na destek şartı Esenyurt mu? DEM Parti’den dikkat çeken açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yerel seçim çalışmaları ile ilgili olarak, 'Formül şu; iki partinin de oylarının bir araya gelerek kazanacağı kentleri belirlemeye çalışıyoruz. CHP'nin iddialı olduğu yerlerde kendi adayları, bizim iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız.' ifadelerini kullandı.

Ard arda yapılan görüşmeler, yerel seçim için işbirliği temasları... DEM Parti ile CHP görüşmeleri somut bir seçim iş birliğine nasıl dönecek? Ortak aday gösterilecek mi? CHP Genel Başkanı Özgür ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğuları iki kez görüştü. Artık gözler iki partinin yerel seçimlerde nerelerde iş birliği yapacağına çevrildi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK ŞARTI ESENYURT MU?

DEM Parti Ankara'da aday çıkaracaklarını açıkladı. Ancak İstanbul için herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP ve DEM Parti heyetleri iş birliğinin somutlaşması için çalışmalarına devam ederken de dikkat çeken iddialar gündemde. Buna göre DEM Parti, CHP adaylarını desteklemek için şartlarını belirledi. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt ilçesini istediği öne sürüldü. Yani Esenyurt'ta da DEM Parti adayının CHP tarafından desteklenmesi ve hatta aday gösterilmemesinin talep edildiği ifade ediliyor.

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Ancak öte yandan CHP kulislerinde her seçim bölgesinde aday çıkaracağız vurgusu yapılmaya da devam ediyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarda DEM Parti'nin belli oranda kadro sözü istediği de iddialar arasında yer alıyor.

BAKIRHAN: İŞBİRLİKLERİNDE KARŞILIKLI FAYDA ESASTIR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da verdiği demeçte işbirliğinin detaylarını anlattı. "Formül şu; iki partinin de oylarının bir araya gelerek kazanacağı kentleri belirlemeye çalışıyoruz. CHP'nin iddialı olduğu yerlerde kendi adayları, bizim iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız. İş birliklerinde karşılıklı fayda esastır" dedi.

"DEM PARTİ İSTANBUL'DA BAŞAK DEMİRTAŞ'I ADAY GÖSTERECEK" İDDİASI

Bu arada "DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek" iddialarını bir internet sitesine değerlendiren Başak Demirtaş, "Gelirse değerlendiririz" yorumunu yaptı. Şimdi gözler hem Türkiye genelinde yapılacak işbirliğine hem de İstanbul'da nasıl bir işbirliği modeline gidileceğine çevrildi.

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