İmamoğlu hakkında MASAK raporu ortaya çıktı! Ongun'un hesaplarındaki artış, 4 belediyeden FETÖ üyesine 10 milyon TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’’nın yürüttüğü “Kent Uzlaşısı” ve Medya A.Ş’deki yolsuzluklara ilişkin soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın arasında bulunduğu 106 kişiye yönelik başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÇOK SAYIDA TAŞINMAZ

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunun detayları da ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili raporda, adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu belirtilerek, “Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü ve Çanakkale-Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, babası Hasan İmamoğlu’ndan ise Balıkesir-Erdemir’de bulunan 5 adet taşınmazın bağış yoluyla İmamoğlu’nun adına geçtiği belirtildi.

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FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİNE 10 MİLYON 329 BİN TL’LİK DANIŞMANLIK ÜCRETİ

Raporda, “FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak” gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul, Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı, Ekrem İmamoğlu ile Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin TL’lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı” hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide adının geçtiği ifade edildi. İmamoğlu’nun, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen 3 kişiyle gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu belirtildi.

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MURAT ONGUN’UN HESAPLARINDA 1 YILDA 3 MİLYON LİRA ARTIŞ

Raporda, Murat Ongun’un ile ilgili detaylar da yer aldı. Beylikdüzü’nde bir evinin olduğu belirtilen Ongun’un 2023 yılına kadar banka hesap hacminin en fazla 300 bin TL civarında olduğu ancak 2023’te bu rakamın 2 milyon 366 bin TL’ye, 2024’te ise 3 milyon 45 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade edildi. Ongun’un para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı belirtildi.

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EN ÇOK TRANSFERİ AZAD BARIŞ İLE YAPTI

Raporda, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in, Medworks International Danışmanlık Şirketi sahibi olduğu, bu şirketin yüzde yüz hisselerini 2 Ağustos 2024 tarihinde 5 Mart’ta Berlin’e firar eden eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış’a devrettiği belirlendi. Azad Barış’ın bu devire ilişkin 2019-2024 yılları arasında Ebru Özdemir’e parça parça işlemlerle toplam 1 milyon 545 bin TL gönderdiği belirlendi.

Özdemir’in şirketinin en çok para transferini Azad Barış ile yaptığı ve aralarında yaklaşık 6,5 milyon olarak transfer işlemi gerçekleştiği belirlendi. Raporda, Ebru Özdemir’in bir diğer şirketi olan Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Şirketi de incelendi. Bu şirketin de en çok para transferini, eski HDP Genel Merkezinden aldığı belirlendi. Şirketin, HDP genel merkezi adına düzenlenmiş 6 adet e-fatura kaydının bulunduğu, bu faturaların toplamının 4 milyon 254 bin TL olduğu belirlendi.

HESABINA GİREN PARANIN HACMİ ARTTI

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Beyoğlu’nda bir evi olduğu belirtilen Mahir Polat’ın 2022 yılına kadar bankacılık işlemleri kapsamında hesabına giren en yüksek miktar para 500 bin TL’ye yakın iken 2022 itibariyle bu miktarın 4 milyon 357 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade edildi. Polat’ın “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında dava açılmış 2 ayrı kişiyle arasında para transferi gerçekleştiği belirtildi.