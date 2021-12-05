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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Aralık'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

05.12.2021 - 16:19 |
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Aralık'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

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