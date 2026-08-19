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Ilgaz'da çıkan yangında alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

19.08.2026 - 21:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANKIRI (İHA)

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Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 büyükbaş hayvan ve 4 kedi de telef oldu.

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Olay, Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede bulunan iki eve daha sıçradı.

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Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çankırı il merkezi, Korgun ilçesi ve Çardaklı Beldesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 ev kullanılmaz hale gelirken, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yazıharman, "Büyük bir maddi hasarın yaşandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu. Yangını duyar duymaz Çankırı Belediyesi ve çeşitli ilçelerin desteğiyle olay yerine müdahale ettik. Personelimiz büyük bir özveri ile çalışarak yangını söndürdü ve yangın şu anda kontrol altına alındı" diye konuştu.

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