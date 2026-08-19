Bingöl-Muş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Kaza; akşam saatlerinde Bingöl-Muş karayolu Kardeşler köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardandan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.