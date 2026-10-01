Sinop'ta tarihi maraton heyecanı başlıyor: 6 farklı ülkeden yüzlerce sporcu gelecek!

2

Organizasyonla Sinop'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini ifade eden Özarslan, "Sinop SEV Yarı Maratonu'nu birkaç yıl içerisinde Türkiye'de ve uluslararası alanda bilinen, sporcuların takvimlerine özellikle eklediği geleneksel bir organizasyon hâline getirmek istiyoruz" dedi.



21 kilometrelik yarı maraton parkurunun uluslararası standartlarda ölçümlenerek tescillendiğini açıklayan Özarslan, bunun gelecek yıllarda farklı ülkelerden daha fazla sporcunun Sinop'ta ağırlanmasına altyapı oluşturacağını kaydetti.