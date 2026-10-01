Sinop'ta tarihi maraton heyecanı başlıyor: 6 farklı ülkeden yüzlerce sporcu gelecek!
Sinop’ta spor turizmini canlandırmak ve şehrin tarihi değerlerini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla 4 Ekim Pazar günü ilk kez gerçekleştirilecek olan Sinop SEV Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Organizasyona Türkiye'nin 39 farklı ilinden ve 6 farklı ülkeden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı.
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop SEV Yarı Maratonu'na ilişkin basın bilgilendirme toplantısında organizasyonun hazırlıkları ve yarış programı hakkında açıklamalarda bulundu.
Sinop Eğitim Vakfının öncülüğünde, Sinop Valiliğinin koordinasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon için son hazırlıkların yapıldığını belirten Özarslan, yarı maratonu şehrin spor turizmine katkı sağlayacak geleneksel bir etkinliğe dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Organizasyonla Sinop'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini ifade eden Özarslan, "Sinop SEV Yarı Maratonu'nu birkaç yıl içerisinde Türkiye'de ve uluslararası alanda bilinen, sporcuların takvimlerine özellikle eklediği geleneksel bir organizasyon hâline getirmek istiyoruz" dedi.
21 kilometrelik yarı maraton parkurunun uluslararası standartlarda ölçümlenerek tescillendiğini açıklayan Özarslan, bunun gelecek yıllarda farklı ülkelerden daha fazla sporcunun Sinop'ta ağırlanmasına altyapı oluşturacağını kaydetti.
PARKUR ULUSLARARASI STANDARTLARDA TESCİLLENDİ
Kayıtların devam ettiğini belirten Özarslan, şu ana kadar 39 ilden 700'ün üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığını, 6 farklı ülkeden atletlerin de yarışlarda yer alacağını bildirdi. Sporcuların cumartesi gününden itibaren kente gelmeye başlayacağını ifade eden Özarslan, aileleri ve beraberindeki misafirlerle birlikte organizasyonun şehir ekonomisine hareketlilik kazandırmasını beklediklerini söyledi.
4 Ekim Pazar günü 21 kilometre yarı maraton saat 10.30'da, 10 kilometre koşusu saat 10.45'te, halk koşusu ise saat 11.00'de başlayacak. Sinop Stadyumu'ndan start alacak yarışlar, belirlenen güzergâhların ardından şehir merkezindeki tarihi Sur Kapısı bölgesinde tamamlanacak.
Sporcuların kayıt ve göğüs numarası teslim işlemleri 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çipli göğüs numaraları sayesinde parkur geçişleri ve yarış dereceleri elektronik olarak takip edilecek.
Yarışların sonunda toplam 120 sporcuya 882 bin TL ödül dağıtılacak.